Песков назвал проявления неонацизма на Украине бесспорными

Москва, , 15:08 — REGNUM Определённые проявления неонацизма на Украине очевидны и бесспорны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о наличии черт неонацизма, которые присущи нынешнему киевскому режиму.

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«К нашему великому сожалению», — добавил Песков.

По его словам, в этой связи вполне объяснима оценка властей Украины, которые «занимаются попустительством и закрывают глаза на проявления неонацизма» в стране.

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Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действующий на Украине режим имеет все черты «нацистского и неонацистского». При этом глава российского внешнедипломатического ведомства уверен, что большинство граждан страны хочет мира и желает «избавиться от этого позорного режима» и «вернуться к нормальным отношениям с РФ».