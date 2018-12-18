Путин рассказал о катастрофических последствиях выхода США из ДРСМД

Москва, , 15:08 — REGNUM Выход Соединённых Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может иметь самые негативные последствия, что не может не вызывать обеспокоенности. Об этом сегодня, 18 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил президент РФ Владимир Путин.

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По словам главы государства, такой шаг заметно ослабит региональную и глобальную безопасность.

«Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что США выходят из ДРСМД под надуманным предлогом, выдвигая претензии в адрес России, хотя сами давно не выполняют положения договора. Доказательством тому служит размещение американской системы морского базирования Aegis в Румынии и в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который был заключён между СССР и США в 1988 году, президент страны Дональд Трамп заявил 20 октября. Такое решение американский лидер принял из-за якобы нарушений положений соглашения со стороны России.

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Москва восприняла новые попытки США методом шантажа добиться от России уступок в сфере безопасности и стратегической стабильности с тревогой и осуждением.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настаивает на сохранении Договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия (ДРСМД) и собирается вновь внести в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию за сохранение договора. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва категорически против расширения состава участников ДРСМД.

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