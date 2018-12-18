Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:22:22 МСК

Путин посетит выставку военных разработок в Москве

Политика

В первой половине дня глава российского государства примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ

Москва, 18 декабря 2018, 12:38 — REGNUM  Сегодня, 18 декабря, в рабочем графике президента России Владимира Путина запланировано посещение выставки военных разработок и встреча с командующими военных округов. Об этом 18 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в первой половине дня глава российского государства примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Песков подчеркнул, что Владимир Путин намерен посетить выставку в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной в Москве.

«И традиционно потом встретится с командующими войсками военных округов и Северного флота», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин с 17 по 19 декабря будет готовиться к большой ежегодной пресс-конференции, которая состоится 20 декабря.

Читайте также: В Кремле рассказали о подготовке Путина к большой пресс-конференции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить