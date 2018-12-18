Путин посетит выставку военных разработок в Москве

Москва, , 12:38 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, в рабочем графике президента России Владимира Путина запланировано посещение выставки военных разработок и встреча с командующими военных округов. Об этом 18 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в первой половине дня глава российского государства примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. Песков подчеркнул, что Владимир Путин намерен посетить выставку в Национальном центре управления обороны на Фрунзенской набережной в Москве.

«И традиционно потом встретится с командующими войсками военных округов и Северного флота», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин с 17 по 19 декабря будет готовиться к большой ежегодной пресс-конференции, которая состоится 20 декабря.

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