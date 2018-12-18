Песков дал оценку новому докладу о «вмешательстве России» в дела США

Москва, , 13:11 — REGNUM Только непонимание может вызвать новый доклад о «российском вмешательстве», подготовленный экспертами для комитета по разведке Сената США. Об этом сообщил 18 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что читал об этом докладе «в общем доступе». В этом документе говорится о неких абстрактных претензиях и обвинениях в адрес РФ, никоим образом не обоснованных, заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российские власти не имеют ничего общего с вмешательствами в дела других стран, описанными в докладе.

Доклад экспертов компании New Knowledge, отслеживающей распространение ложной информации в интернете, был опубликован 17 декабря. В нем утверждается, что «российские интернет-тролли», якобы связанные с «Агентством интернет-исследований», пытались дискредитировать в соцсетях США спецпрокурора Роберта Мюллера и расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года, которым он руководит.

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