Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:19:18 МСК

Песков дал оценку новому докладу о «вмешательстве России» в дела США

Политика

Абстрактные претензии и обвинения, не подкрепленные ничем, отметил представитель Кремля

Москва, 18 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  Только непонимание может вызвать новый доклад о «российском вмешательстве», подготовленный экспертами для комитета по разведке Сената США. Об этом сообщил 18 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что читал об этом докладе «в общем доступе». В этом документе говорится о неких абстрактных претензиях и обвинениях в адрес РФ, никоим образом не обоснованных, заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что российские власти не имеют ничего общего с вмешательствами в дела других стран, описанными в докладе.

Доклад экспертов компании New Knowledge, отслеживающей распространение ложной информации в интернете, был опубликован 17 декабря. В нем утверждается, что «российские интернет-тролли», якобы связанные с «Агентством интернет-исследований», пытались дискредитировать в соцсетях США спецпрокурора Роберта Мюллера и расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года, которым он руководит.

Читайте также: США потратили на расследование «российского вмешательства» $25 млн

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить