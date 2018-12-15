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США потратили на расследование «российского вмешательства» $25 млн

Политика

За полгода расследование обошлось американским налогоплательщикам в $8,5 млн

Вашингтон, 15 декабря 2018, 03:14 — REGNUM  Министерство юстиции США и команда спецпрокурора Роберта Мюллера потратили на расследование по делу о якобы российском вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов около $25 млн, следует из отчета американского минюста.

Отмечается, что только за полгода (с апреля по сентябрь 2018 года) на расследование было потрачено около $8,5 млн. Из этой суммы офис спецпрокурора Мюллера потратил около $4,6 млн, остальные деньги потратили департаменты минюста США, которые участвовали в расследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера обошлось американским налогоплательщикам в более чем $30 млн. По словам Трампа, офис Мюллера потратил два года работы и не обнаружил никакого «российского вмешательства».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп прокомментировал ход расследования Мюллера

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