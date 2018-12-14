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На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов

Политика

Ежегодная большая пресс-конференция президента России состоится 20 декабря

На пресс-конференцию Путина аккредитовано рекордное число журналистов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Большая пресс-конференция Владимира Путина. 2017

Москва, 14 декабря 2018, 22:41 — REGNUM  Предстоящая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина побила рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов. Соответствующий список представителей СМИ обнародовала пресс-служба Кремля.

Всего на пресс-конференции намерены присутствовать 1702 журналиста. В список вошли сотрудники зарубежных и российских федеральных и региональных средств массовой информации.

Заявки на аккредитацию принимались от сотрудников российских изданий, зарегистрированных в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД России.

Ежегодные большие пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. Число представителей СМИ, освещающих данное мероприятие, ежегодно растёт. В 2017 году на пресс-конференции президента России работало 1640 репортёров.

В этом году мероприятие состоится 20 декабря. Прямую трансляцию пресс-конференции будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», Первый канал и НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

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Пресс-конференция Владимира Путина
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