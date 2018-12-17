В Кремле рассказали о подготовке Путина к большой пресс-конференции

Москва, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин с 17 по 19 декабря будет готовиться к большой ежегодной пресс-конференции, которая состоится 20 декабря. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он [Путин] сейчас три дня много времени уделяет подготовке к пресс-конференции», — сказал представитель Кремля, добавив, что это традиционная работа и с российскими ведомствами, и справочные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящая большая пресс-конференция главы государства побила рекорд по числу аккредитованных на неё журналистов.

Всего на пресс-конференции намерены присутствовать 1702 журналиста. В список вошли сотрудники зарубежных и российских федеральных и региональных средств массовой информации.

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