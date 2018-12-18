2019 год объявлен в Якутии Годом консолидации

Якутск, , 07:20 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев объявил 2019 год годом консолидации для республики. По его мнению, чтобы кардинального улучшить условия жизни жителей региона, потребуются усилия всего общества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Уверен, каждый из вас, независимо от возраста, профессии или политических взглядов желает видеть нашу Якутию лучшим местом для жизни, связывает с ней свою судьбу и будущее своих детей, — обратился в своём послании к депутатам Госсобрания Якутии Айсен Николаев. — Чтобы достичь поставленных целей, кардинально улучшить качество жизни якутян потребуется сила и энергия всего нашего общества. Нам надо работать вместе! Вместе, преодолевая разобщенность и сиюминутные разногласия. Понимая, что только от нас зависит благополучие Якутии. Объединить для большого шага вперед общественные и политические силы, бизнес и власть, всех жителей республики — это главное, что мы должны сделать сейчас».

Глава республики также пояснил, что представил депутатам в своём послании приоритеты совместной работы органов законодательной и исполнительной власти на ближайшие годы. Конкретный план действий определён в стратегических указах главы региона. Их исполнение и достижение заданных показателей по всем направлениям социально-экономического развития республики станет главным критерием оценки эффективности правительства, органов местного самоуправления и персонально каждого руководителя, подчеркнул глава региона.

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«Укрепление взаимного доверия в обществе, вовлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни — такими я вижу главные цели Года консолидации. Депутатский корпус республики и муниципальных образований, Общественная палата Якутии в сотрудничестве с местными общественными советами, политические партии, национально-культурные общины, общественные движения, профессиональные союзы, все жители Якутии смогут и должны стать участниками большой работы по решению самых важных вопросов развития нашей республики», — также сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии обратился с ежегодным посланием к Госсобранию республики 17 декабря. В нём он рассказал о планах действий руководства региона во всех сфера жизни общества.