Бюджетная политика Якутии: Не делить шкуру медведя, который бегает по тайге

Якутск, , 06:26 — REGNUM Кассовый разрыв в бюджете Якутии на 2018 год достигал 30 млрд рублей, а не 15−20 млрд, как озвучивалось руководством республики ранее. Новую цифру в своём послании Госсобранию региона назвал глава Якутии Айсен Николаев, пояснив, что руководство республики намерено не повторять таких ошибок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Бюджетная политика, прежде всего, должна быть реалистичной и честной. Жить надо, рассчитывая на реальные доходы, а не делить шкуру медведя, который еще бегает по тайге. Будут дополнительные доходы — всегда найдем возможность распределить средства по приоритетным направлениям и внести на рассмотрение Госсобрания», — сказал Айсен Николаев.

Он уверен, что больше нельзя допускать ситуаций, когда при формировании государственного бюджета начинается распределение не полученных, не заработанных доходов.

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«Такая политика, к сожалению, привела республику почти на грань финансовой катастрофы в 2017 — начале 2018 года. Общая кредиторская задолженность за 2017 год в сумме 15,8 миллиардов рублей плюс неучтенные расходы по 2018 году в таком же объёме, привели к кассовым разрывам порядка 30 млрд рублей. Чтобы их закрыть, пришлось приложить колоссальные усилия на уровне руководства республики», — рассказал глава региона.

Он также подчеркнул, что теперь состав правительства обновился на 65%, 18 из 28 его членов — новые люди. Целью кадровых перемен Айсен Николаев назвал то, что передовые знания и компетенции должны быть у всех, начиная с руководства республики.

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«Перед каждым руководителем поставлена задача внедрения современных методов управления, повышения производительности труда в традиционных и новых отраслях, максимальной эффективности используемых средств. Новые механизмы управления, инвестиционной активности должны вытеснить запылившиеся, доставшиеся в наследство и дышащие на ладан методы. Деятельность целых отраслей надо перестроить по самым лучшим российским стандартам. И это нельзя откладывать на следующее пятилетие, кивая на сложную экономическую ситуацию. Нужно все делать здесь и сейчас!», — подчеркнул глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, решить проблему кассового разрыва в бюджете-2018 новому руководству республики помогла АЛРОСА. Алмазодобывающая компания изменила дивидендную политику, чтобы заплатить в бюджет на 9 млрд рублей больше, чем планировалось.