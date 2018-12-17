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Колумбийские повстанцы объявили «рождественское перемирие»

Политика

Боевики ELN объявили о прекращении огня с 23 декабря по 3 января

Колумбийские повстанцы объявили «рождественское перемирие»
Silvia Andrea Moreno
Колумбийские повстанцы

Богота, 17 декабря 2018, 19:59 — REGNUM  Боевики колумбийской «Армии освобождения народа» (ELN) объявили о прекращении огня на новогодние праздники, 17 декабря передает агентство Reuters.

«Мы прекращаем наступательные операции с 23 декабря 2018 года по 3 января 2019 года, чтобы создать обстановку спокойствия в Рождество и Новый год», — говорится в заявлении ELN.

ELN является последней крупной группировкой повстанцев в Колумбии, не заключившей мир с правительством. Крупнейшая группировка FARC, война с которой длилась более 50 лет, подписала мирный договор с властями Колумбии в сентябре 2016 года.

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Мирное урегулирование в Колумбии
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