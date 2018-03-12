Понедельник, 12 Марта 2018 года
23:22:13 МСК

Колумбийские повстанцы ELN согласились на переговоры

Политика

К переговорам повстанцев призвал президент Колумбии

Богота, 12 марта 2018, 22:07 — REGNUM  Колумбийские повстанцы из «Армии освобождения народа» (ELN) приняли предложение президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса о возобновлении мирных переговоров, 12 марта передает агентство Reuters.

Президент Колумбии ранее призвал повстанцев к переговорам в эфире национального телевидения.

«Было слишком много смертей, слишком много раненых, слишком много жертв — это то, что мы должны прекратить», — заявил президент Колумбии.

Президент отметил, что мир в Колумбии «может быть достигнут только путем переговоров».

«Мы поддерживаем призыв президента Сантоса о возобновлении переговоров, и убеждены в том, что лучше вести диалог во время двустороннего прекращения огня», — говорится в ответном заявлении ELN.

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля повстанцы ELN объявили режим прекращения огня на время парламентских выборов в Колумбии, с 9 по 13 марта, — «в знак уважения к колумбийцам, которые пойдут голосовать».

Отряды ELN, включающие около 2000 боевиков, остаются одними из немногих левых боевых групп в Колумбии, не поддержавших перемирие между FARC и правительством Колумбии, состоявшееся еще в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Колумбийские повстанцы взорвали военный конвой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мирное урегулирование в Колумбии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить