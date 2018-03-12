Колумбийские повстанцы ELN согласились на переговоры

Богота, , 22:07 — REGNUM Колумбийские повстанцы из «Армии освобождения народа» (ELN) приняли предложение президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса о возобновлении мирных переговоров, 12 марта передает агентство Reuters.

Президент Колумбии ранее призвал повстанцев к переговорам в эфире национального телевидения.

«Было слишком много смертей, слишком много раненых, слишком много жертв — это то, что мы должны прекратить», — заявил президент Колумбии.

Президент отметил, что мир в Колумбии «может быть достигнут только путем переговоров».

«Мы поддерживаем призыв президента Сантоса о возобновлении переговоров, и убеждены в том, что лучше вести диалог во время двустороннего прекращения огня», — говорится в ответном заявлении ELN.

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля повстанцы ELN объявили режим прекращения огня на время парламентских выборов в Колумбии, с 9 по 13 марта, — «в знак уважения к колумбийцам, которые пойдут голосовать».

Отряды ELN, включающие около 2000 боевиков, остаются одними из немногих левых боевых групп в Колумбии, не поддержавших перемирие между FARC и правительством Колумбии, состоявшееся еще в 2016 году.

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