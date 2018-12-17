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Генсек НАТО проведет закрытую встречу с вице-премьером Украины

Политика

Представители прессы не будут допущены на эту встречу

Брюссель, 17 декабря 2018, 19:02 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг запланировал встречу с вице-премьер-министром Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает 17 декабря пресс-служба Североатлантического альянса.

По информации пресс-службы, встреча состоится 18 декабря. Её содержание не раскрывается, представители прессы на эту встречу допущены не будут.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе должна принять участие в работе комиссии Украина — НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины неоднократно заявляло о своем горячем желании стать членом НАТО и даже включило это стремление в конституцию страны. Ответной страсти со стороны Североатлантического альянса не наблюдается, но официальный Киев продолжает проситься в альянс.

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