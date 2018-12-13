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МИД Грузии: НАТО хвалит нас за старательное приближение членства

Политика

Сроки принятия Грузии в Североатлантический альянс при этом по прежнему не указываются

Тбилиси, 13 декабря 2018, 22:14 — REGNUM  Грузия продвигается к членству в НАТО, используя все способы для этого, сообщает 13 декабря пресс-служба министерства иностранных дел Грузии, ссылаясь на поощрительные слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По информации МИД Грузии, Столтенберг похвалил Тбилиси на заседании комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе.

По словам Столтенберга, «Грузия достигла впечатляющего прогресса в процессе имплементации всеобъемлющих реформ и является ярким примером с точки зрения демократического развития».

Кроме того, генсек НАТО отметил, что 2018 год стал для отношений между альянсом и Грузией «достаточно динамичным».

Пресс-служба грузинского МИД не забыла упомянуть «агрессивные действия» России в отношении Грузии и Украины и сообщила, что в НАТО рассказали представителям Тбилиси о готовности «углублять сотрудничество».

При этом стоит отметить, что несмотря на старательные телодвижения Грузии в сторону НАТО, осуществляемые с 2004 года под разными названиями, конкретных сроков предоставления Тбилиси вожделенного натовского членства так и не было обозначено.

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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