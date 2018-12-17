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Волкер допустил санкции США против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Политика

США обсуждают возможность введения санкций со партнёрами в Евросоюзе, заявил Курт Волкер

Брюссель, 17 декабря 2018, 18:58 — REGNUM  Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе. Об этом сообщил 17 декабря на брифинге в Брюсселе спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, американская сторона рассматривает провокацию ВМС Украины как «новую эскалацию в конфликте, исходящую от России».

Волкер отметил, что США в настоящее время ведут диалог по данному вопросу с Германией, Францией и другими партнёрами, и в качестве реакции на действия России рассматривается «ряд подходов, в том числе и возможный пакет санкций».

Напомним, на минувшей неделе лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе единогласно решили продлить действующие экономические санкции против России «из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений».

В то же время большинство членов ЕС отказались от введения дополнительных санкций из-за инцидента в Керченском проливе.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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