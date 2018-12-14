ЕС сохранил лицо: отказываясь наказывать Россию

Москва, , 14:41 — REGNUM Сказать, что Евросоюз «испугался» наказывать Россию за действия по защите государственной границы — немножко преувеличить реакцию Европы на инцидент. Вероятнее всего, ЕС пошёл в фарватере тех решений, которые были приняты немного раньше в Вашингтоне. Соединенные Штаты также осудили действия России в Керченском проливе, но дальше этого дело не пошло, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик TeleTrade Богдан Писаренко.

«Трудно сказать совершенно определённо, чем руководствовалась американская администрация, заняв такую позицию. Возможно, Трамп&Co заняты внутренними проблемами и торговыми переговорами с Китаем, которые для них сейчас более важны, чем принимать участие в предвыборной кампании господина Порошенко.

А возможно, это и сигнал последнему в рамках предвыборной кампании. Примечательно, что эти решения были приняты после частного визита в первых числах декабря в США ещё одного кандидата (и сегодняшнего лидера президентской гонки) Юлии Тимошенко», — пояснил эксперт.

Возможно, таким образом западные союзники намекают Порошенко на то, что он перегнул палку с этим походом ВМС Украины на Керченский пролив. Тогда понятна реакция Евросоюза в виде заявления по итогам саммита и понятен список тех, кто активно предлагал введение новых санкций (Польша, Литва, Эстония), и тех, кто это дело остановил (Франция и Германия).

«На крайний случай, чтобы сохранить лицо, Евросоюз продлил предыдущие санкции еще на полгода, сославшись на привычное отсутствие прогресса в деле реализации Минских договорённостей. К Киеву, кстати (как будто Украина тут и не при делах), претензий как всегда нет», — отметил Писаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря большинство стран Европейского союза отказались от наказания России за «инцидент в Керченском проливе». Европейские депутаты проголосовали за продление санкций.

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