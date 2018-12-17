МИД РФ: Россия не собирается воевать с Украиной

Москва, , 11:59 — REGNUM С установившимся на Украине неонацистским режимом воюет не Россия, а жители республик Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

Также глава МИД РФ пообещал, что Россия не будет воевать с Украиной и добавил, что проблемы украинского государства «гораздо шире и гораздо глубже», чем то, что происходит в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН заявил, что украинские власти отвергают диалог с Донбассом, рассчитывая за счет сил Запада оккупировать Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР).

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