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Лавров: Киев мечтает оккупировать Донбасс силами Запада

Политика

Киев пора вразумить

Лавров: Киев мечтает оккупировать Донбасс силами Запада
Война в Донбассе. 2015

Нью-Йорк, США, 29 сентября 2018, 02:46 — REGNUM  Украинские власти отвергают диалог с Донбассом, рассчитывая за счет сил Запада оккупировать ДНР и ЛНР, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на 73-й Генассамблее ООН.

Говоря о войне в Донбассе, в которой виновата обеляющая нацизм нынешняя украинская власть, российский министр назвал реализацию Минского «Комплекса мер» единственным путем выхода из состояния войны.

«Однако вместо выполнения Минских договоренностей, вместо диалога с Донецком и Луганском, Киев тешит себя иллюзиями о введении на Донбасс оккупационных сил при поддержке Запада и все чаще грозит силовыми сценариями», — сказал Лавров.

Российский министр призвал кураторов украинских властей «вразумить своих подопечных» и добиться снятия блокады с ДНР и ЛНР. Кроме того, Киев должен прекратить дискриминацию национальных меньшинств на всей Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил с трибуны ООН, что ряд европейских стран сознательно поощряет героизацию нацизма. Что касается Украины, война в этой стране не заканчивается из-за того, что Киев сделал своими героями нацистов и поддерживает рост радикал-национализма и неофашизма.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров: Война на Украине – результат героизации нацизма

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