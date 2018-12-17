В Казахстан для встречи экипажа «Союз МС-09» направлена поисковая группа

Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM Для обеспечения встречи экипажа космического корабля «Союз МС-09» в Казахстан направлена поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе ЦВО.

Отмечается, что военные специалисты проведут разведку района предполагаемого приземления капсулы с космонавтами. Ранее стало известно, что возвращение на землю корабля с членами экспедиции Международной космической станции (МКС) запланировано на 20 декабря.

В поисках капсулы предполагается участие нескольких вертолетов и самолетов, а также более 20 единиц наземной спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый корабль «Союз МС-09» вернется из космоса 20 декабря. Спускаемый аппарат доставит на землю российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов Александера Герста и Серену Ауньон.

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