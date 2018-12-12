Отверстие в борту «Союза МС-09» исследовали российские космонавты

Москва, , 07:12 — REGNUM Российским космонавтам Олегу Кононенко и Сергею Прокопьеву в ходе работ в открытом космосе удалось успешно исследовать повреждение в обшивке корабля «Союз МС-09». Об этом написал 12 декабря в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, российские специалисты после успешного выполнения задания вернулись на борт Международной космической станции (МКС).

«Люк закрыт. Приступаем к шлюзованию. Экипаж справился со сложнейшей задачей», — сообщил Рогозин.

https://twitter.com/Rogozin/status/1072640269781221376

Ранее глава госкорпорации отметил, что космонавты провели исследование и сфотографировали повреждение обшивки космического корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев работали на внешней поверхности корабля «Союз МС-09». Российский экипаж вышел в открытый космос для выяснения причин появления отверстия в корабле, через которое выходил воздух с МКС.

Читайте также: Российские космонавты вскрыли обшивку «Союза МС-09»