Единственный на Украине ракетный катер остался без ракет

Киев, , 09:45 — REGNUM Единственный ракетный катер Военно-морских сил Украины «Прилуки» лишился своего статуса. Как сообщает «Украинский военный портал», с него были демонтированы пусковые контейнеры для П-15М «Термит».

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«Украинский катер «Прилуки» временно утратил статус «ракетного», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что «Термиты» устарели и уже даже не существуют на Украине.

https://twitter.com/mil_in_ua/status/1073875735159455744

Вернуть свой статус корабль сможет только после установки контейнеров для противокорабельных ракет «Нептун» украинского производства. Они создаются на основе конструкции их советского предшественника — ракеты Х-35, но до сих пор не прошли государственные испытания.

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Как сообщало ИА REGNUM, остались без ракет и украинские бронекатера «Гюрза-М». На них установлены направляющие для противотанковых управляемых ракет, однако снарядов, которые могли бы успешно применяться в море, военно-промышленный комплекс Украины не производит.