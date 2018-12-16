Украинские бронекатера остались без противотанковых ракет

Киев, , 07:32 — REGNUM Военная промышленность Украины не производит противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), пригодные для использования на речных бронекатерах «Гюрза-М», заявил главный конструктор ЧАО «Кузня на Рыбальском» Сергей Белозубенко в эфире «5 канала».

Генеральный конструктор киевского судостроительного предприятия рассказал о вооружении, которое используется на речных бронекатерах проекта 58 155 «Гюрза-М».

Он сообщил, что на катерах установлены 40-мм автоматический гранатомёт и 12.7-мм пулемёт, также на кормовой части «Гюрзы-М» находится блок системы залпового огня.

Белозубенко отметил, что на катерах установлены направляющие для ПТУР, но ракет, которые могли бы успешно применяться в море, украинский ВПК не производит.

Конструктор добавил, что украинский противотанковый ракетный комплекс «Барьер», модификации которого разрабатывались для использования на катерах, оказался непригоден из-за невозможности использования полуавтоматической системы наведения.

Отметим, речные бронекатера «Гюрза-М» производятся на ЧАО «Кузня на Рыбальском». До 2017 года это судостроительное предприятия носило название ЧАО «Ленинская кузница».

Два бронекатера «Гюрза-М» были задержаны российскими пограничниками после украинской военной провокации в Керченском проливе.