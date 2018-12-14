«Позор!»: президент Киргизии устроил разносу министру транспорта

Бишкек, , 13:26 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает необходимым отстранить от работы министра транспорта Жамшитбека Калилова. Об этом глава государства заявил сегодня, 14 декабря, выступая на заседании совета безопасности.

По словам президента, присутствие главы транспортного ведомства на совещании его крайне удивило.

«Как Вы тут сидите? Вы давно уже должны были написать заявление хотя бы о временном сложении полномочий. Вашего заместителя обвиняют в получении взятки в крупном размере, $50 тысяч! А Вы пришли на заседание совбеза? Позор! Отстраните его от работы!», — потребовал Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали заместителя министра транспорта и дорог Азимкана Жусубалиева по подозрению в коррупции.

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По данным следствия, высокопоставленный чиновник должен был получить в общей сложности $520 тысяч (34,7 млн рублей) «вознаграждения» за победу иностранной компании в одном из государственных тендеров на дорожно-строительные работы.