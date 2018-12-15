МИД Турции анонсировал проведение новых военных операций в Ираке

Анкара, , 23:13 — REGNUM Операции вооруженных сил (ВС) Турции в Ираке продолжаться до полного уничтожения всех членов незаконных вооруженных формирований. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, представители Рабочей партии Курдистана (РПК), которые сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства, якобы используют территорию Ирака для осуществления атак на Турцию.

«В результате этих атак погибли десятки тысяч граждан Турции, — сказал Аксой. — Действия боевиков РПК в Ираке и Сирии угрожают нацбезопасности Турции».

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