Военные Турции «нейтрализовали» четырех командиров РПК

Анкара, , 15:58 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана, сообщает 9 ноября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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