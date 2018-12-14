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Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Политика

Днём ранее аналогичные турецко-американские переговоры велись на уровне глав МИД

Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Анкара, 14 декабря 2018, 20:09 — REGNUM  Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает 14 декабря издание Daily Sabah.

По информации издания, цитирующего заявление по итогам этих переговоров, обсуждались турецко-американские договоренности, борьба с терроризмом и события в Сирии.

«Эрдоган и Трамп согласились продолжать тесное сотрудничество в Сирии», — цитирует Daily Sabah итоговое заявление сторон.

Напомним, днем ранее аналогичные переговоры по этому вопросу вели главы МИД Турции и госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Турции Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию против сирийских курдов на восточном берегу реки Евфрат.

С другой стороны, США в Сирии именно из курдов формируют подконтрольные себе отряды и оказывают им воздушную поддержку.

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