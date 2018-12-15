CNN выявила самого вероятного конкурента Трампу

Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Демократическая партия выдвинула бы Джо Байдена, экс-вице-президента Соединенных Штатов, в качестве кандидатуры на пост главы государства. Результаты соответствующего опроса обнародовала телекомпания CNN.

Кандидатуру Байдена поддерживает треть демократов. Однако сенатор Берни Сандерс «набрал» еще меньше голосов — в его пользу высказались 14% членов Демпартии. Стоит отметить, что популярность его несколько выросла с момента последнего опроса CNN, в то время как Байден утратил часть позиций.

Напомним, очередные выборы президента США состоятся в 2020 году. С момента избрания 45-го главы Штатов Дональда Трампа прошло два года, но тема «выборов» до сих пор обсуждается не только в СМИ (особенно таких, как CNN), но и во властных кругах США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Байден с трибуны университета Монтаны назвал себя лучшим претендентом на роль главы Штатов. Свое мнение политик аргуметировал тем, что он очень компетентен, теперешние проблемы страны ему по плечу.

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