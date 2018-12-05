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Байден назвал себя лучшим претендентом на пост президента США

Политика

Потому что он считает себя наиболее компетентным во всех Соединенных Штатах

Байден назвал себя лучшим претендентом на пост президента США
DonkeyHotey
Джозеф Байден. Карикатура

Биллингс, США, 5 декабря 2018, 04:40 — REGNUM  Бывший вице-президент США Джо Байден назвал себя лучшим претендентом на пост президента США. Об этом Байден заявил на своем выступлении в университете Монтаны, сообщает CNN.

«Буду говорить прямо, насколько это возможно. Я считаю себя наиболее квалифицированным человеком в этой стране для должности президента. Проблемы, с которыми страна сталкивается сейчас, это те же самые проблемы, которыми я занимался всю свою жизнь», — заявил он.

Байден заявлял о желании участвовать в президентских выборах в 2016 году, однако отказался от этого по причине смерти своего старшего сына. В настоящее время он еще не решил, готов ли он выдвинуться кандидатом в президенты в 2020 году.

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