Биллингс, США, , 04:40 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден назвал себя лучшим претендентом на пост президента США. Об этом Байден заявил на своем выступлении в университете Монтаны, сообщает CNN.

«Буду говорить прямо, насколько это возможно. Я считаю себя наиболее квалифицированным человеком в этой стране для должности президента. Проблемы, с которыми страна сталкивается сейчас, это те же самые проблемы, которыми я занимался всю свою жизнь», — заявил он.

Байден заявлял о желании участвовать в президентских выборах в 2016 году, однако отказался от этого по причине смерти своего старшего сына. В настоящее время он еще не решил, готов ли он выдвинуться кандидатом в президенты в 2020 году.