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«Жёлтые жилеты» активизировались в Израиле

Политика

Нарушители были задержаны

Иерусалим, 15 декабря 2018, 03:02 — REGNUM  Десять участников акции «жёлтых жилетов» задержаны в Тель-Авиве, передает радио Kan.

Акция состоялась 14 декабря. В протестах участвовали сотни израильтян, недовольные экономической ситуацией. Правоохранители задержали тех, кто пытался напасть на них и нарушал требования правопорядка.

Напомним, протесты «жёлтых жилетов» будоражат Францию: активисты вышли на улицы из-за готовящегося повышения цен на топливо. Их требования были выполнены, но протесты продолжились.

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