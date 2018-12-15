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Меркель предложила увидеть в акциях «жёлтых жилетов» проявление демократии

Политика

При этом «государству принадлежит монополия на применение силы»

Берлин, 15 декабря 2018, 02:04 — REGNUM  Возможность протестов, к которым относятся и акции так называемых жёлтых жилетов во Франции, является одной из сторон демократии, сообщила журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Говоря о применении насилия, которое она считает неприемлемым, Меркель отметила, что у государства есть монополия на использование силы. Поэтому протестующие во Франции да и в Германии должны это учитывать.

Оценивая внутреннюю политику Эмманюэля Макрона, Меркель отметила, что французским президентом была предложена «широкая программа реформ», которые принесут пользу Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя ситуацию с захлестнувшими Францию протестами, Макрон назвал эти проявления «законными, справедливыми и важными для страны».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон назвал гнев жителей Франции «законным и справедливым»

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Протесты во Франции
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