Посольство США попросило граждан избегать массовых акций в Киеве

Киев, , 23:31 — REGNUM Посольство США в Киеве предупредило американских граждан о возможных опасностях, которые могут их подстерегать на улицах Киева во время проведения объединительного «собора» раскольничьих организаций, сказано 14 декабря на официальном сайте посольства.

Американские дипломаты заявили, что 15 декабря, во время «собора», следует избегать крупных скоплений людей, быть готовым к ограничениям в передвижении и обыскам.

«Толпы и протесты также ожидаются в других религиозных местах по всей стране», — сказано в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской пройдёт объединительный «собор» украинских раскольничьих организаций, которые попытаются создать единую украинскую церковь, подчинённую Константинопольскому патриархату.

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Собрание пройдёт в закрытом режиме, поскольку ранее стало известно о разногласиях между руководством Константинопольского патриархата и руководством крупнейшей раскольничьей организации Украины «Киевский патриархат».

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