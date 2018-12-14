Манеры раскольника Филарета оскорбительны — греческие СМИ

Афины , , 16:50 — REGNUM Манера взаимодействия главы религиозной организации «Киевский патриархат» Филарета оскорбительна для Константинопольского патриархата, заявил 14 декабря главный редактор греческого церковного издания Orthodoxia.info Андреас Лударос на сайте издания.

Журналист отметил, что Филарет продолжает считать себя патриархом, хотя никто не признаёт ни его титул, ни существования так называемого «Киевского патриархата».

Лударос также сравнил подход Филарета к выборам главы объединённой раскольничьей церкви с выборами генерального секретаря партии.

«Всё больше убеждаюсь, что манеры общения и методы влияния Филарета в отношении Вселенского патриарха и исторических принципов Православной Церкви являются попросту оскорбительными», — подытожил он.

Напомним, 13 декабря состоялось заседание «Киевского патриархата», на котором около 30 членов организации поддержали кандидатуру так называемого «митрополита» Епифания на пост главы новой украинской церкви.

Читайте также: Стали известны имена кандидатов на пост главы церкви от УПЦ КП

Читайте также: Филарет: восстание мавра в Киеве