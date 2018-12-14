Украинских раскольников будут объединять в закрытом режиме — соцсети

Киев, , 20:43 — REGNUM Объединительный «собор» украинских раскольничьих организаций пройдёт в закрытом режиме, сообщили 14 декабря в группе «Томос 2018» в социальной сети Facebook.

Подготовительный комитет «собора» решил, что журналистов не пустят на территорию Софии Киевской, а обустроят для них специальную локацию, где будет транслироваться общая молитва «иерархов», а также их вступительное слово.

Для участия журналистам придётся пройти рамки металлоискателей, а также предъявить удостоверения.

Полёты дронов над местом проведения мероприятия также запрещены, сказано в сообщении.

Напомним, как ранее стало известно, региональные власти свозят в Киев работников бюджетных организаций, чтобы продемонстрировать «всенародную поддержку» и радость от появления на Украине объединённой раскольничьей церкви под руководством Константинопольского патриархата.

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Каноническая Украинская православная церковь участия в «соборе» не принимает, вместо этого верующие провели молебен у стен Верховной рады.

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