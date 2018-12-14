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Меркель заявила об отсутствии условий для смягчения санкций против России

Политика

Экономические санкции Евросоюза против России продлены ещё на полгода

Меркель заявила об отсутствии условий для смягчения санкций против России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Меркель

Брюссель, 14 декабря 2018, 20:36 — REGNUM  Лидеры стран Европейского союза в ходе саммита в Брюсселе пришли к заключению, что на сегодняшний день нет условий для ослабления санкций в отношении России, заявила журналистам канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Было констатировано, что никаких условий для того, чтобы отменить или ослабить санкционный режим, нет», — сказала она.

Меркель также сообщила, что в ходе саммита был рассмотрен инцидент в Керченском проливе и лидеры ЕС «чётко дали понять, что необходимо гарантировать свободное передвижение судов в Азовском море».

Напомним, накануне председатель Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС «единогласно постановили продлить антироссийские экономические санкции из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений».

В то же время большинство членов Европейского союза отказались от введения санкций против России из-за инцидента с украинскими военными кораблями в Керченском проливе.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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