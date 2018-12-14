Сторонники «бывшего» главаря «Аш-Шабаб»* устроили бойню в Сомали

Байдабо, Сомали, , 18:38 — REGNUM Не менее 11 человек погибло в столкновениях между полицией и сторонниками «бывшего» главаря группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мухтара Робова Абу Мансура в городе Байдабо на юго-западе Сомали, 14 декабря передает агентство Reuters.

По информации полиции, сторонники «бывшего» террориста, возмущенные его арестом, первыми напали на стражей порядка и миротворцев из Эфиопии. В числе погибших — член регионального парламента.

Мухтар Робов, ранее один из лидеров главной террористической группировки Сомали, намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Юго-Западного Сомали.

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