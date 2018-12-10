Парламент Сомали предъявил обвинения президенту

Могадишо, , 12:44 — REGNUM Парламентарии в Сомали вынесли на обсуждение вопрос о том, что президент страны Мохаммад Абдуллах Фармаджо «не поддерживает в стране мир и спокойствие», передает BBC Swahili.

Один из парламентариев, который решил вынести вопрос пренебрежения президентом мирным урегулированием и поддержанием спокойствия в стране, Абдалифтах Исмаил Дахир сказал BBC, что парламент «обвиняет президента в государственной измене после подписания политического и экономического соглашения с Эфиопией и Эритреей».

Он заявил, что президент Абдуллах Фармаджо не смог отстоять вопрос портов Сомали в соглашении. Также он обвинил президента в незаконном возвращении преступников.

Такие политические конфликты обычны в Сомали.

Хотя многие возлагали надежды на президента Фармаджо, вступившего в полномочия в 2017 году, политическая ситуация в Сомали не стабилизировалась.