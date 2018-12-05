Голикова констатировала убыль населения России

Москва, , 10:46 — REGNUM За девять месяцев 2018 года уровень рождаемости в России не превысил уровня в 11 человек на тысячу населения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 сентября заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации.

«Наиболее актуальными на настоящий момент являются вопросы естественного прироста населения и роста продолжительности жизни. За девять месяцев 2018 года — это последние официальные данные — рождаемость у нас не превысила 11 на тысячу населения», — заявила Голикова.

Это ожидаемая ситуация, связанная с демографическими последствиями 90-х годов, подчеркнула она, но в то же время смертность за тот же период составила 12,6 на тысячу населения.

«В результате у нас фиксируется за 9 месяцев убыль населения — 173,4 тыс. человек. Для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны», — констатировала Голикова.