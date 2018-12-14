ЕС не решился наказать Россию «за украинских моряков»

Брюссель, , 03:30 — REGNUM Большинство стран Европейского союза отказались от наказания России за «инцидент в Керченском проливе», передает 14 декабря НТВ.

Напомним, заседание Европейского совета в Брюсселе по вопросам антироссийских санкций проходило 13 декабря.

Европейские депутаты проголосовали за продление санкций, введенных из-за «отсутствия прогресса в Минских соглашениях». Однако за керченский «инцидент», который на самом деле является провокацией украинских ВМС, Россию наказывать санкциями не стали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что антироссийские санкции продляются еще на полгода «из-за нулевого прогресса в реализации Минских соглашений». «За» проголосовали все депутаты.

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