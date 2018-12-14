За год у границ РФ обнаружили 3 тыс. иностранных боевых самолетов — ВКС

Москва, , 08:33 — REGNUM В течение 2018 года российские военные обнаружили и сопроводили у границ России порядка трех тысяч иностранных боевых самолетов, заявил в интервью «Красной звезде» начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Андрей Кобан.

По его словам, всего в текущем году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тыс. воздушных объектов.

«Из них около трех тысяч боевых иностранных самолётов, в том числе более тысячи самолётов-разведчиков», — заявил Кобан.

Генерал-майор добавил, что все подразделение радиотехнических войск несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и охраняют государственную границу РФ в воздушном пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за первую неделю декабря у российских границ было замечено 15 иностранных летательных аппаратов, истребители ВКС РФ трижды поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков. Неделей ранее у российских границ было замечено 14 летательных аппаратов. На перехват летчики поднимали самолеты три раза.

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