За неделю у границ РФ шпионили 14 летальных аппаратов

Москва, , 03:28 — REGNUM Трижды российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России, сообщили в Минобороны РФ.

За неделю разведку у российских границ вели 14 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю российские истребители поднимались в воздух на перехват четырежды. У российских границ было зафиксировано десять летательных аппаратов-разведчиков.

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