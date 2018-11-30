Пятница, 30 Ноября 2018 года
03:38:47 МСК

За неделю у границ РФ шпионили 14 летальных аппаратов

Политика

Российские летчики трижды поднимали самолеты в воздух на перехват иностранных разведчиков

Москва, 30 ноября 2018, 03:28 — REGNUM  Трижды российские истребители из состава дежурных сил ПВО поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения воздушного пространства России, сообщили в Минобороны РФ.

За неделю разведку у российских границ вели 14 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю российские истребители поднимались в воздух на перехват четырежды. У российских границ было зафиксировано десять летательных аппаратов-разведчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: У границ РФ было замечено десять летательных аппаратов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить