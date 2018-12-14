Мария Бутина частично признала свою вину в суде США

Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Арестованная властями США гражданка России Мария Бутина в суде частично признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединенным Штатам. Об этом пишет 13 декабря The New York Times.

Поскольку из текста первоначального обвинения были исключены статьи о шпионаже, это свидетельствует о том, что Бутина пошла на сделку со следствием. Теперь гражданке РФ грозит до пяти лет тюрьмы или $250 тыс. штрафа. Следующее судебное заседание по делу состоится 12 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва неоднократно указывала на то, что обвинения против Марии Бутиной являются сфабрикованными и политически мотивированными. Напомним, Бутину обвиняют в том, что она якобы пыталась налаживать связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.

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