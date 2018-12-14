Макрон поблагодарил спецслужбы за «охоту» на стрелка в Страсбурге

Париж, , 07:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил «все мобилизованные службы, полицию и жандармерию» в твиттере, после смерти автора атаки на рождественский рынок в Страсбурге, сообщает Le Figaro.

«Благодарю все мобилизованные службы, полицию, жандармов и солдат. Наша приверженность борьбе с терроризмом является полной», — написал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на рождественскую ярмарку в Страсбурге произошло 11 декабря 2018 года. В результате нападения трое человек погибли и еще 13 получили ранения. Ранее французские СМИ объявили, что в ходе масштабной спецоперации подозреваемый в стрельбе на ярмарке был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Читайте также: Мэр Страсбурга: Очень рад, что стрелка ликвидировали