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Макрон поблагодарил спецслужбы за «охоту» на стрелка в Страсбурге

Политика

Подозреваемый в стрельбе на ярмарке был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов

Макрон поблагодарил спецслужбы за «охоту» на стрелка в Страсбурге
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эмманюэль Макрон

Париж, 14 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил «все мобилизованные службы, полицию и жандармерию» в твиттере, после смерти автора атаки на рождественский рынок в Страсбурге, сообщает Le Figaro.

«Благодарю все мобилизованные службы, полицию, жандармов и солдат. Наша приверженность борьбе с терроризмом является полной», — написал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на рождественскую ярмарку в Страсбурге произошло 11 декабря 2018 года. В результате нападения трое человек погибли и еще 13 получили ранения. Ранее французские СМИ объявили, что в ходе масштабной спецоперации подозреваемый в стрельбе на ярмарке был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

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