Мэр Страсбурга: Очень рад, что стрелка ликвидировали

Страсбург, Франция, , 02:38 — REGNUM Ликвидация Шерифа Шекатта, подозреваемого в обстреле людей на рождественской ярмарке, является хорошей новостью, заявил мэр города Страсбурга (Франция) Роланд Рис, сообщает 14 декабря 20minutesstras в Twitter.

Комментируя завершение операции по ликвидации Шекатта, по вине которого погибли три и были ранены 13 человек, Рис сказал:

«Я лично очень рад за Страсбург, за Францию, это хорошая новость, потому что жители Страсбурга волновались, ведь место убежища стрелка не было определено».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скрывавшийся два дня Шекатт был убит 13 декабря. В ходе расследования о нападении на ярмарку (произошло 11 декабря) выяснилось, что Шекатт уже был судим за преступления, причем не только во Франции, но и в Швейцарии и Германии.

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