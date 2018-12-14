Постпред Сирии опротестовал резолюцию СБ ООН, не учитывающую голос Дамаска

Нью-Йорк, США, , 05:07 — REGNUM Несогласие с очередной резолюцией Совета Безопасности ООН по Сирии выразил постпред САР Башар Джаафари на заседании 13 декабря.

Комментируя документ, в котором срок действия трансграничного механизма гумпомощи Сирии (не предполагает запроса у сирийских властей соответствующего разрешения) продляется, сириец напомнил, что именно Дамаск является центром координации гумпомощи.

«Получение согласия правительства Сирии на доставку гуманитарной помощи из-за границы — это базовый принцип, записанный в резолюции Генассамблеи», — заявил сирийский дипломат.

Он пояснил, что без координации всего процесса Дамаском гуманитарная помощь может не дойти, потому что мониторинговый механизм ООН не сможет контролировать все этапы ее доставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в докладе от 13 декабря генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что лагерю беженцев «Рукбан» в Сирии нужна дополнительная помощь Организации Объединенных наций.

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