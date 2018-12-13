ООН в Сирии планирует новый конвой в лагерь заложников США «Рукбан»

Нью-Йорк, США, , 22:59 — REGNUM Лагерь беженцев «Рукбан» в Сирии нуждается в дополнительной помощи ООН, указано в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованном 13 декабря.

По словам Гутерреша, в декабре 2018 года надо отправить в Рукбан помощь на зимний период и более детально изучить существующие там проблемы.

Уточняется, что в ходе первого гуманитарного конвоя, пропущенного в Рукбан, было установлено, что там находится свыше 41 тыс. человек, причем санитарные условия там ухудшаются, а продовольствия не хватает.

«Вскрылись многочисленные серьезные проблемы в области безопасности, женщины, дети и пожилые люди живут в страхе перед преступниками, под угрозой насилия и без доступа к основным услугам», — указано в докладе генсека ООН.

Отмечается, что большинство из беженцев Рукбана желают покинуть лагерь, но боятся покидать лагерь.

«Многие из них указали, что им мешают покинуть этот район присутствие негосударственных вооруженных отрядов, страх ареста, отсутствие документов и нехватка денег», — сообщил Гутерреш.

Как сообщало ИА REGNUM, лагерь беженцев «Рукбан» находится в зоне, контролирующейся военным контингентом США. Американские военные препятствуют доставке гуманитарной помощи от сирийского правительства и дают защиту многочисленным отрядам боевиков, отдыхающим и пополняющим свои ряды в районе лагеря.

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