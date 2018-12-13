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В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги

Политика

Сенаторы-республиканцы обвиняют в убийстве кронпринца Мухаммеда

Вашингтон, 13 декабря 2018, 22:23 — REGNUM  Глава Комиссии по международным делам готов представить на рассмотрение Сената США проект резолюции по убийству журналиста Джамаля Хашогги, 13 декабря передает агентство Reuters.

Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Резолюция должна быть одобрена Сенатом и палатой представителей Конгресса США, после чего её должен одобрить президент США Дональд Трамп.

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