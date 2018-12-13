В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги

Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Глава Комиссии по международным делам готов представить на рассмотрение Сената США проект резолюции по убийству журналиста Джамаля Хашогги, 13 декабря передает агентство Reuters.

Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Резолюция должна быть одобрена Сенатом и палатой представителей Конгресса США, после чего её должен одобрить президент США Дональд Трамп.

Читайте также: Сенат США собирается надавить на Саудовскую Аравию