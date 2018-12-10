Сенат США собирается надавить на Саудовскую Аравию

Вашингтон, , 18:00 — REGNUM В связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги Сенат США готовится выступить против поддержки президентом Дональдом Трампом Саудовской Аравии. Об этом сообщил новостной ресурс Defense News.

В резолюции, которая сейчас разрабатывается рядом сенаторов, в качестве мер рассматривается сокращение продаж оружия Эр-Рияду, а также другие санкции, в том числе возможные претензии конкретно в адрес саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Законодатели стремятся действовать, особенно после того, как директор ЦРУ Джина Хаспел проинформировала небольшую группу сенаторов за закрытыми дверями об оценке ЦРУ ситуации по убийству журналиста Джамаля Хашогги. Согласно этим материалам, наследный принц, вероятно, отдал приказ убить журналиста в саудовском консульстве в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп занимает другую позицию по Саудовской Аравии, называя ее близким союзником, указывая на внутренние экономические выгоды от продажи оружия США Саудовской Аравии и на роль Эр-Рияда в предотвращении скачка цен на нефть.

Он, государственный секретарь Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис публично заявили, что нет никаких окончательных доказательств, связывающих саудовского наследного принца с убийством Хашогги.