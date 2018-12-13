Власти Харьковской области отменили региональный статус русского языка

Харьков, Украина, , 18:29 — REGNUM Харьковский областной совет отменил решение от 30 августа 2012 года, который обязывал госслужащих владеть не только украинским, но и русским языком, который в регионе носил статус регионального, сообщил 13 декабря телеканал 112.ua.

«Особенно радует, что решение об отмене было консолидированным и за него проголосовало ¾ всех депутатов и даже большинство фракций Оппоблока и Возрождения», — сообщил депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах.

Напомним, в конце ноября 2018 года в Запорожском городском совете проходило голосование по данному вопросу, однако депутаты не смогли найти достаточного количества голосов, чтобы отменить использование русского языка.

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Отмена регионального статуса русского языка является лишь шагом на пути его полного запрета. Публичное использование «русскоязычного культурного продукта» запрещено в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Житомирской областях.

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