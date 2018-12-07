Еще в одной области Украины приняли русофобский закон

Ивано-Франковск, Украина, , 15:19 — REGNUM В Ивано-Франковской области запретили публично исполнять русские песни, сообщает 7 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, законодательное собрание области проголосовало за введение моратория на «публичное использование русскоязычного культурного продукта». Под «продуктом» понимаются песни, фильмы, музыка. Отмечается, что мораторий носит рекомендательный характер.

Депутаты считают, что мораторий позволит «не допустить разжигания межнациональной розни».

Напомним, это не первый дискриминационный закон на Украине. Ранее подобный мораторий приняла Львовская и Житомирская области.

Отметим, русофобия на Украине нагнетается, начиная с 2014 года, когда к власти в результате госпереворота пришли украинские националисты. После этого в стране начали массово переименовывать «русские» улицы и крушить памятники советским и русским деятелям.

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