Запорожские депутаты не смогли отменить региональный статус русского языка

Запорожье, Украина, , 09:06 — REGNUM В Запорожском городском совете не нашлось необходимого количества голосов за отмену решения о предоставления русскому языку статуса регионального, сообщило 29 ноября информационное агентство УНН.

Депутаты попытались отменить четыре решения, касающихся статуса языка, о ретрансляции российских телеканалов, о поддержке русского языка в Запорожье и о проведении референдума среди жителей города по вопросу о предоставлении русскому языку статуса государственного.

За отмену этих решений проголосовали 22 депутата, 19 проигнорировали голосование, таким образом решение не было принято.

Напомним, отмена статуса русского языка является первым шагом в деле тотальной дерусификации Украины. Три области Украины — Львовская, Тернопольская и Житомирская пошли дальше и запретили использование «русскоязычного культурного продукта» на своей территории.

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