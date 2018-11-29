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Запорожские депутаты не смогли отменить региональный статус русского языка

Политика

Городской совет провалил голосование

Запорожские депутаты не смогли отменить региональный статус русского языка
Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Традиции так просто не отменишь

Запорожье, Украина, 29 ноября 2018, 09:06 — REGNUM  В Запорожском городском совете не нашлось необходимого количества голосов за отмену решения о предоставления русскому языку статуса регионального, сообщило 29 ноября информационное агентство УНН.

Депутаты попытались отменить четыре решения, касающихся статуса языка, о ретрансляции российских телеканалов, о поддержке русского языка в Запорожье и о проведении референдума среди жителей города по вопросу о предоставлении русскому языку статуса государственного.

За отмену этих решений проголосовали 22 депутата, 19 проигнорировали голосование, таким образом решение не было принято.

Напомним, отмена статуса русского языка является первым шагом в деле тотальной дерусификации Украины. Три области Украины — Львовская, Тернопольская и Житомирская пошли дальше и запретили использование «русскоязычного культурного продукта» на своей территории.

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