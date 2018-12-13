МИД РФ предрёк Евросоюзу «переход на дрова»

Москва, , 15:38 — REGNUM Резолюция Европарламента по газопроводу «Северный поток — 2» свидетельствует о «безумии Европы». Об этом 13 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, противодействие сотрудничеству в энергетической сфере с Россией — «это просто безумие для Европы». Захарова напомнила, что в некоторых странах ЕС закрываются атомные электростанции, и эти же страны призывают отказаться от российского газа.

«На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить», — перефразировала дипломат слова президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на заседании в Страсбурге была принята резолюция Европарламента о блокировании дальнейшего строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за возможных политических последствий реализации проекта.

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