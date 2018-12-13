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МИД РФ предрёк Евросоюзу «переход на дрова»

Политика

Противодействие сотрудничеству в энергетической сфере с Россией — «это просто безумие для Европы»

МИД РФ предрёк Евросоюзу «переход на дрова»
Теодор Жерико. Портрет сумасшедшей. 1822

Москва, 13 декабря 2018, 15:38 — REGNUM  Резолюция Европарламента по газопроводу «Северный поток — 2» свидетельствует о «безумии Европы». Об этом 13 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, противодействие сотрудничеству в энергетической сфере с Россией — «это просто безумие для Европы». Захарова напомнила, что в некоторых странах ЕС закрываются атомные электростанции, и эти же страны призывают отказаться от российского газа.

«На дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить», — перефразировала дипломат слова президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на заседании в Страсбурге была принята резолюция Европарламента о блокировании дальнейшего строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за возможных политических последствий реализации проекта.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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